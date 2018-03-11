В Москве актеру Юрию Морозу стало плохо во время съемок
В Москве прямо на съемочной площадке известный актер Юрий Мороз почувствовал себя плохо. Несмотря на сильное недомогание, от госпитализации он отказался.
Съемки фильма с участием Юрия Мороза проходили на Ленинградском проспекте в Москве. Причиной внезапного недомогания звезды кино могли стать проблемы с сердцем, передает РЕН ТВ. 62-летний актер, несмотря на плохое самочувствие, не захотел ехать в больницу.
Подробности произошедшего уточняются.
Ранее в Москве с инсультом госпитализировали актера Михаила Кокшенова.
Съемки фильма с участием Юрия Мороза проходили на Ленинградском проспекте в Москве. Причиной внезапного недомогания звезды кино могли стать проблемы с сердцем, передает РЕН ТВ. 62-летний актер, несмотря на плохое самочувствие, не захотел ехать в больницу.
Подробности произошедшего уточняются.
Ранее в Москве с инсультом госпитализировали актера Михаила Кокшенова.
Автор: Ева Вит