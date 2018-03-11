Ученые определили параметры идеальной женщины
Пациенты пластических хирургов часто хотят перевоплотиться в знаменитых людей. Одни просят нос Кейт Миддлтон, другие – шикарный бюст Анны Семенович. Ученые изучили человеческие потребности и назвали параметры идеальной женщины.
Британский пластический хирург Джулиан Де Сильва рассказал, что его клиентки просят изменить в их теле определенную часть. Проведя анализ, профессору удалось понять, как другие люди представляют себе идеальную и современную даму.
Эксперты составил некий звездный портрет: нижняя челюсть должна быть заимствована у певицы Селены Гомес, скулы – у Анджелины Джоли, губы – у Пенелопы Круз, форма лица – у Шер, нос – у герцогини Кембриджской, глаза – у Киры Найтли, брови – у Дженифер Лопес.
Ранее ученые вывели формулу идеальной фигуры.
Британский пластический хирург Джулиан Де Сильва рассказал, что его клиентки просят изменить в их теле определенную часть. Проведя анализ, профессору удалось понять, как другие люди представляют себе идеальную и современную даму.
Эксперты составил некий звездный портрет: нижняя челюсть должна быть заимствована у певицы Селены Гомес, скулы – у Анджелины Джоли, губы – у Пенелопы Круз, форма лица – у Шер, нос – у герцогини Кембриджской, глаза – у Киры Найтли, брови – у Дженифер Лопес.
Ранее ученые вывели формулу идеальной фигуры.
Автор: Джанабилова Татьяна П