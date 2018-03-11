В Казахстане из-за дождя автобус с пассажирами застрял в луже
Пользователи социальных сетей опубликовали видео, на котором в Казахстане из-за дождя автобус с пассажирами застрял в луже. Инцидент произошел в восточной части страны в Усть-Каменогорске.
Юхеры отмечают, что из-за сильных дождей дороги больше похожи на реки с большими лужами. В комитете по чрезвычайным ситуациям заявили, что улицы затопило после того, как оказались забиты все ливневки, а арыки не прокопали.
Кроме того, в регионе оказались затоплены несколько домов. За последние сутки выпало более половины нормы осадков, а за одну ночь - 11 миллиметров дождя.
[media=blob:https://www.youtube.com/938422b1-84c8-460c-8bdd-a64fa4b911e3]
Власти из-за сильного гололеда закрыли несколько дорог регионального и республиканского значений. Дождливая погода сохраняется.
Юхеры отмечают, что из-за сильных дождей дороги больше похожи на реки с большими лужами. В комитете по чрезвычайным ситуациям заявили, что улицы затопило после того, как оказались забиты все ливневки, а арыки не прокопали.
Кроме того, в регионе оказались затоплены несколько домов. За последние сутки выпало более половины нормы осадков, а за одну ночь - 11 миллиметров дождя.
[media=blob:https://www.youtube.com/938422b1-84c8-460c-8bdd-a64fa4b911e3]
Власти из-за сильного гололеда закрыли несколько дорог регионального и республиканского значений. Дождливая погода сохраняется.
Автор: Сергей Сидорин