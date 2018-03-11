Google и «ВКонтакте» отпраздновали День Марио с пасхалками
10 марта компания Google и соцсеть «ВКонтакте» отпраздновали День Марио. В честь легендарного символа видеоигр в сервисах появились пасхалки.
Почтила видеогероя и администрация «ВКонтакте», выпустив специальную маску, добавляющую пользователю усы. При этом фон декорируется под стилистику игры, а также появляется надпись «Mario Day».
Ранее в США собирались экранизировать фильм про водопроводчика.
Почтила видеогероя и администрация «ВКонтакте», выпустив специальную маску, добавляющую пользователю усы. При этом фон декорируется под стилистику игры, а также появляется надпись «Mario Day».
Ранее в США собирались экранизировать фильм про водопроводчика.
Автор: Джанабилова Татьяна П