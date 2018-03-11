Бекмамбетов презентовал в США продолжение фильма «Убрать из друзей»
В рамках фестиваля South by Southwest в США продюсер Тимур Бекмамбетов презентовал продолжение фильма-ужасов «Убрать из друзей». Даты премьера фильма в России неизвестна.
Вторая часть картины получила название «Убрать из друзей: Даркнет». Продюсером фильма, кроме Бекмамбетова, стал Джейсон Блум из Blumhouse Productions.
Главным героем сиквела стал молодой человек, который обнаружил в компьютере скрытые файлы и погрузился в мир даркнета. В компании Bazelevs отметили, что фильм был сделан в новом жанре Screenlife, который был испробован на первой части ленты. Все действие будет происходить на экране главного персонажа. Режиссером «Убрать из друзей-2» стал Стивен Саско, известный по работе над «Проклятием» и «Игре на выживание».
Первая часть «Убрать из друзей» вышла в 2015 году и заработала в кинотеатрах более 64 млн долларов. На фестивале в Монреале лента получила звание самого инновационного.
Кроме «Убрать из друзей», в рамках South by Southwest Бекмамбетов также презентует североамериканскому зрителю свой фильм «Профайл», в котором рассказано о вербовке женщин в ИГИЛ (организация запрещена в России решением Верховного суда).
Вторая часть картины получила название «Убрать из друзей: Даркнет». Продюсером фильма, кроме Бекмамбетова, стал Джейсон Блум из Blumhouse Productions.
Главным героем сиквела стал молодой человек, который обнаружил в компьютере скрытые файлы и погрузился в мир даркнета. В компании Bazelevs отметили, что фильм был сделан в новом жанре Screenlife, который был испробован на первой части ленты. Все действие будет происходить на экране главного персонажа. Режиссером «Убрать из друзей-2» стал Стивен Саско, известный по работе над «Проклятием» и «Игре на выживание».
Первая часть «Убрать из друзей» вышла в 2015 году и заработала в кинотеатрах более 64 млн долларов. На фестивале в Монреале лента получила звание самого инновационного.
Кроме «Убрать из друзей», в рамках South by Southwest Бекмамбетов также презентует североамериканскому зрителю свой фильм «Профайл», в котором рассказано о вербовке женщин в ИГИЛ (организация запрещена в России решением Верховного суда).
Автор: Сергей Сидорин