Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Ольга Бузова обновила блог эротическим снимком на фоне окна
Эпатажная артистка Ольга Бузова продолжает радовать поклонников откровенными снимками своего стройного тела. В микроблоге знаменитости в Instagram появилось фото, где она запечатлена на фоне окна.

Ольга Бузова обновила блог эротическим снимком на фоне окна


На пикантном фото виден лишь силуэт Бузовой и идеальные изгибы фигуры. Стройности ногам звезды, сфотографированной на подоконнике во весь рост, добавляют туфли на высоком каблуке-шпильке. С первого брошенного на фото взгляда кажется, что героиня откровенного кадра обнажена, однако, присмотревшись повнимательнее, можно увидеть чуть заметные складки сдельного купальника или боди.

Многим фолловерам понравился необычный снимок Бузовой. Они восторженно отозвались о фигуре певицы и о ее «красивом силуэте».

Ранее Бузова напугала фанатов новым снимком с синими волосами.

Автор: Ева Вит
Сегодня, 19:30
Читайте также
Эксперты назвали самые популярные туристические
Путин подписал закон об увеличении минимальной
В Контиолахти биатлонист Фуркад подарил
Владимир Путин назвал причину трагедии с «Курском»
Спутник запечатлел 12 стадионов, которые примут
Власти Великобритании призывают союзников
Эксперт рассказал, к чему приведет изменение
В Минстрое пообещали автоматизировать процесс
Весна-2018: Стилист Руслан Громов рассказал, как
В Москве одинокие пенсионеры смогут общаться с
В Вильнюсе власти потребовали демонтировать
Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы
Добавление комментария
Последние новости
11.03, 22:23 Apple готовит серию устройств с Face ID
11.03, 22:00 Цифровое будущее для человечества уже наступило
11.03, 21:47 Двигателестроение РФ пополнилось уникальными «М70ФРУ-Р»
11.03, 21:30 Наташа Королева в Краснодаре напугала фанатов нездоровым
11.03, 21:16 Ученые: Выкуренная сигарета укорачивает пенис на 1 см
11.03, 21:00 Эксперты назвали самые популярные туристические
11.03, 20:54 Теща госпитализированного Гаркалина попала в больницу
11.03, 20:51 Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018»
11.03, 20:47 Ученые: Смартфоны приводят к депрессии и гибели мозга
11.03, 20:40 Виктория Боня оголила кусочек груди на отдыхе в Таиланде
11.03, 20:33 Митя Фомин показал редкий снимок с любимой женщиной
11.03, 20:17 Подруга пострадавшей рассказала подробности о нападении
11.03, 20:16 Графический ускоритель ELSA Quadro P620 занимает один
11.03, 20:09 Длительный просмотр телевизора увеличивает риск развития
11.03, 20:00 Xiaomi Russia позволяет бесплатно получить смарт-часы
11.03, 19:53 В Омской области 2 мужчины ради мяса прострелили голову
11.03, 19:51 Бекмамбетов презентовал в США продолжение фильма «Убрать
11.03, 19:44 Теоретики заговора обнаружили загадочный объект в
11.03, 19:33 Google и «ВКонтакте» отпраздновали День Марио с
11.03, 19:30 Ольга Бузова обновила блог эротическим снимком на фоне