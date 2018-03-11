Ольга Бузова обновила блог эротическим снимком на фоне окна
Эпатажная артистка Ольга Бузова продолжает радовать поклонников откровенными снимками своего стройного тела. В микроблоге знаменитости в Instagram появилось фото, где она запечатлена на фоне окна.
На пикантном фото виден лишь силуэт Бузовой и идеальные изгибы фигуры. Стройности ногам звезды, сфотографированной на подоконнике во весь рост, добавляют туфли на высоком каблуке-шпильке. С первого брошенного на фото взгляда кажется, что героиня откровенного кадра обнажена, однако, присмотревшись повнимательнее, можно увидеть чуть заметные складки сдельного купальника или боди.
Многим фолловерам понравился необычный снимок Бузовой. Они восторженно отозвались о фигуре певицы и о ее «красивом силуэте».
Ранее Бузова напугала фанатов новым снимком с синими волосами.
На пикантном фото виден лишь силуэт Бузовой и идеальные изгибы фигуры. Стройности ногам звезды, сфотографированной на подоконнике во весь рост, добавляют туфли на высоком каблуке-шпильке. С первого брошенного на фото взгляда кажется, что героиня откровенного кадра обнажена, однако, присмотревшись повнимательнее, можно увидеть чуть заметные складки сдельного купальника или боди.
Многим фолловерам понравился необычный снимок Бузовой. Они восторженно отозвались о фигуре певицы и о ее «красивом силуэте».
Ранее Бузова напугала фанатов новым снимком с синими волосами.
Автор: Ева Вит