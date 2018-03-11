Эксперты: Порносайты опаснее соцсетей в плане кражи личных данных
Эксперты, изучавшие критические уязвимости, обвинили порносайты в регулярной краже личных данных. Сведения появились в профильном издании.
Веб-оптимизатор Yoga2016 нашел уязвимость в соцсети «ВКонтакте», потом о ней заговорил 17-летний житель Мончегорска. Администрация не отреагировала на предупреждения, что привело в утечке данных 400 тыс. человек. Создатели соцсети замяли скандал и обновили защиту системы.
Разработчики «ВКонтакте» изучили поисковые запросы через сервис SimilarWeb и выяснили, что некоторые пользователи научились читать чужую переписку. Все опасные токены были незамедлительно заблокированы.
Ранее сообщалось, что вирусы-майнеры чаще поражают порносайты.
Веб-оптимизатор Yoga2016 нашел уязвимость в соцсети «ВКонтакте», потом о ней заговорил 17-летний житель Мончегорска. Администрация не отреагировала на предупреждения, что привело в утечке данных 400 тыс. человек. Создатели соцсети замяли скандал и обновили защиту системы.
Разработчики «ВКонтакте» изучили поисковые запросы через сервис SimilarWeb и выяснили, что некоторые пользователи научились читать чужую переписку. Все опасные токены были незамедлительно заблокированы.
Ранее сообщалось, что вирусы-майнеры чаще поражают порносайты.
Автор: Джанабилова Татьяна П