В России появится программа лояльности AliExpress
В России с 28 марта появится четырехуровневая программа лояльности AliExpress. Покупатели в системе будут ранжироваться по категориям: серебряный, золотой, платиновый и бриллиантовый.
Пользователи торговой площадки будут зарабатывать статус по нескольким критериям: частоте заказов, их суммарной стоимости и другим. Каждый новый уровень даст обладателю определенные бонусы, скидки и возможность принимать участие в закрытых торгах.
До старта программы покупатели делились на А, В, С-уровни, соответствующие количеству полученных посылок. Эксперты подсчитали, что около 15 тыс. россиян смогут занять в системе высшую ступень. Нововведение повысит популярность китайской площадки и нарастит объемы продаж.
Ранее AliExpress запустил в РФ "Лоукостер".
Пользователи торговой площадки будут зарабатывать статус по нескольким критериям: частоте заказов, их суммарной стоимости и другим. Каждый новый уровень даст обладателю определенные бонусы, скидки и возможность принимать участие в закрытых торгах.
До старта программы покупатели делились на А, В, С-уровни, соответствующие количеству полученных посылок. Эксперты подсчитали, что около 15 тыс. россиян смогут занять в системе высшую ступень. Нововведение повысит популярность китайской площадки и нарастит объемы продаж.
Ранее AliExpress запустил в РФ "Лоукостер".
Автор: Джанабилова Татьяна П