Наташа Королева в Краснодаре напугала фанатов нездоровым видом
Наташа Королева посетила Краснодар с концертной программой. Знаменитость успела не только порадовать поклонников своим творчеством, но и напугать их своим нездоровым видом на новом снимке в Instagram.
Популярная исполнительница продолжает гастролировать по городам России. В рамках творческого турне Королева посетила Краснодар и перед выступлением прогулялась по центральному парку города. Певица снялась на фоне прославленного своей высотой колеса обозрения, однако внимание пользователей больше привлек внешний облик знаменитости.
Фолловеров напугала бледность Королевой, уставшие глаза и темные круги под ними. Некоторые встревоженные фанаты Королевой стали беспокоиться о ее здоровье и предположили, что у звезды нездоровый внешний вид из-за достаточно плотного гастрольного графика, многочисленных концертов и частых перелетов.
Ранее Наташа Королева рассказала о поездке по Питеру с эффектным блондином.
Популярная исполнительница продолжает гастролировать по городам России. В рамках творческого турне Королева посетила Краснодар и перед выступлением прогулялась по центральному парку города. Певица снялась на фоне прославленного своей высотой колеса обозрения, однако внимание пользователей больше привлек внешний облик знаменитости.
Фолловеров напугала бледность Королевой, уставшие глаза и темные круги под ними. Некоторые встревоженные фанаты Королевой стали беспокоиться о ее здоровье и предположили, что у звезды нездоровый внешний вид из-за достаточно плотного гастрольного графика, многочисленных концертов и частых перелетов.
Ранее Наташа Королева рассказала о поездке по Питеру с эффектным блондином.
Автор: Ева Вит