Эксперты назвали самые популярные туристические направления у российских туристов летом
Эксперты Ассоциации туроператоров России назвали самые популярные туристические направления у российских туристов будущим летом. По словам исполнительного директора организации Майи Ломидзе, лидером по-прежнему будет Турция.
Также спросом будут пользоваться Греция, Испания и Кипр. Что касается внутреннего туризма, то он будет менее популярен. Туристы все еще не особо любят Крым и Краснодарский края, отдавая предпочтение зарубежным курортам. Ситуация в этом году может изменится, если в регионах упадут цены. Однако точно можно будет сказать позже, поскольку время бронирования на курорты в России еще не наступило.
Текущей зимой главными российскими местами отдыха стали Сочи и Геленджик. Им конкуренцию составили тропические Таиланд, Индия, ОАЭ и Вьетнам. Также россияне ездили и на горнолыжные курорты в Австрию, Францию и Чехию.
Также спросом будут пользоваться Греция, Испания и Кипр. Что касается внутреннего туризма, то он будет менее популярен. Туристы все еще не особо любят Крым и Краснодарский края, отдавая предпочтение зарубежным курортам. Ситуация в этом году может изменится, если в регионах упадут цены. Однако точно можно будет сказать позже, поскольку время бронирования на курорты в России еще не наступило.
Текущей зимой главными российскими местами отдыха стали Сочи и Геленджик. Им конкуренцию составили тропические Таиланд, Индия, ОАЭ и Вьетнам. Также россияне ездили и на горнолыжные курорты в Австрию, Францию и Чехию.
Автор: Сергей Сидорин