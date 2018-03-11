В Пензенской области мужчина заживо сгорел в опрокинувшейся иномарке
10 марта, в 21:12, в Неверкинском районе Пензенской области 30-летний мужчина заживо сгорел в опрокинувшемся автомобиле марки Kia Sportage. Детали трагедии устанавливают сотрудники ГИБДД.
Сообщается, что иномарка перевернулась и загорелась. Находившийся внутри мужчина не смог покинуть салон. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тело без признаков насильственной смерти. Ликвидацией последствий аварии занимались три специалиста и одна спецмашина.
Ранее в Пензе водитель иномарки совершил смертельный наезд на пешехода.
Сообщается, что иномарка перевернулась и загорелась. Находившийся внутри мужчина не смог покинуть салон. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тело без признаков насильственной смерти. Ликвидацией последствий аварии занимались три специалиста и одна спецмашина.
Ранее в Пензе водитель иномарки совершил смертельный наезд на пешехода.
Автор: Джанабилова Татьяна П