Психологи установили безвредность соцсетей для учебы школьников
Немецкие психологи установили безвредность соцсетей для учебы школьников. Объектами недавнего исследования стали Instagram, Twitter и Facebook.
Исследователями были взяты данные 59 научных работ относительно взаимосвязи социальных сетей с учебой. Это позволило сделать анализ поведения 30 тысяч детей подросткового возраста, посещающих школу и проводящих много времени в социальных сетях.
Согласно полученным результатам, негативное воздействие последних на показателях успеваемости не отражается, напротив, их активное задействование в учебных целях даже повышает оценки, а вот аналогичные действия, но только в формате личного общения, их незначительно ухудшают. При этом говорить о крайне негативном влиянии не приходится, отмечают научные эксперты.
Исследователями были взяты данные 59 научных работ относительно взаимосвязи социальных сетей с учебой. Это позволило сделать анализ поведения 30 тысяч детей подросткового возраста, посещающих школу и проводящих много времени в социальных сетях.
Согласно полученным результатам, негативное воздействие последних на показателях успеваемости не отражается, напротив, их активное задействование в учебных целях даже повышает оценки, а вот аналогичные действия, но только в формате личного общения, их незначительно ухудшают. При этом говорить о крайне негативном влиянии не приходится, отмечают научные эксперты.
Автор: Сёмина Виктория