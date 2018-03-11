Facebook получил патент на селфи-робота с системой телеприсутствия
В Управлении США по патентам и торговым маркам сообщили, что компания Facebook получила патент на селфи-робота с системой телеприсутствия. Заявка на получение необходимых документов была подана еще три года назад, но одобрили ее только сейчас.
Новый робот имеет три колеса – два больших и одно маленькое. Также робот состоит из штатива, на котором крепится модуль в виде шара с камерами, дисплеем, динамиком и микрофоном. По словам разработчиков, данное устройство долно стать совершенной селфи-палкой или личным видеооператором. Благодаря ему пользователи смогут проводить видеоконференции, разговаривать по видеосвязи и устраивать фотосессии.
Снимки нового устройства доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Антарктиде нашли камеру ученых и сделали селфи.
Новый робот имеет три колеса – два больших и одно маленькое. Также робот состоит из штатива, на котором крепится модуль в виде шара с камерами, дисплеем, динамиком и микрофоном. По словам разработчиков, данное устройство долно стать совершенной селфи-палкой или личным видеооператором. Благодаря ему пользователи смогут проводить видеоконференции, разговаривать по видеосвязи и устраивать фотосессии.
Снимки нового устройства доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Антарктиде нашли камеру ученых и сделали селфи.
Автор: Сергей Сидорин