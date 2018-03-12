В Бостоне зафиксировали крупный НЛО
В Бостоне зарегистрировали на видео появление крупного НЛО. В комментариях пользователей отмечается, что объект проводил изучение местности.
Стоит отметить, что сам город известен в США тем, что стал местом, в котором впервые удалось зарегистрировать НЛО в 17 веке. Теперь на видеохостинге YouTube появился ролик, в котором показан достаточно крупный объект, имеющий сходство с инопланетным кораблём из фантастических кинолент. Отмечается, что событие случилось в регионе Новая Англия. Эта местность периодически становится известна как северная Силиконовая Долина. Когда тут происходит нечто необъяснимое, обычно это списывают на разработки ученых.
В этот раз один из водителей заметил необычный объект во время движения по трассе. Он начал вести запись объекта на смартфон. На ролике можно в подробностях рассмотреть некий аппарат, двигающийся в одном направлении с небольшой скоростью. Очевидцы отмечают, что в подобных погодных условиях авиация вряд ли бы поднялась в воздух. Приближение кадра видео позволило оценить внешний вид объекта, наличие множества «иллюминаторов» и других элементов конструкции, подходящих под описание космического корабля. Многие усомнились в достоверности видео и выразили уверенность, что видео было обработано.
Стоит отметить, что сам город известен в США тем, что стал местом, в котором впервые удалось зарегистрировать НЛО в 17 веке. Теперь на видеохостинге YouTube появился ролик, в котором показан достаточно крупный объект, имеющий сходство с инопланетным кораблём из фантастических кинолент. Отмечается, что событие случилось в регионе Новая Англия. Эта местность периодически становится известна как северная Силиконовая Долина. Когда тут происходит нечто необъяснимое, обычно это списывают на разработки ученых.
В этот раз один из водителей заметил необычный объект во время движения по трассе. Он начал вести запись объекта на смартфон. На ролике можно в подробностях рассмотреть некий аппарат, двигающийся в одном направлении с небольшой скоростью. Очевидцы отмечают, что в подобных погодных условиях авиация вряд ли бы поднялась в воздух. Приближение кадра видео позволило оценить внешний вид объекта, наличие множества «иллюминаторов» и других элементов конструкции, подходящих под описание космического корабля. Многие усомнились в достоверности видео и выразили уверенность, что видео было обработано.
Автор: Валерий Антонов