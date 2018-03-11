Теоретики заговора обнаружили загадочный объект в Антарктиде
Сторонники теории заговоров из США сообщили о выявлении при помощи онлайн-сервиса Google Earth необычной находки в Антарктиде. Система продемонстрировала на карте X-образное обозначение, которое пользователи посчитали указателем на место приземления представителей внеземных цивилизаций.
Уфологи нашли на карте Антарктиды красный треугольник с крестом внутри. Видео с этим объектом разместили на просторах интернета Сети. Пока одни считают это сбоем, конспирологи стараются убедить всех в том, что это место приземления различных НЛО.
На YouTube-канале под названием Conspiracy Deport показали изображение необычного «сбоя» в работе карт от Google. Отметим, что прежде уфологи зарегистрировали в указанной местности появление неопознанного объекта.
Уфологи нашли на карте Антарктиды красный треугольник с крестом внутри. Видео с этим объектом разместили на просторах интернета Сети. Пока одни считают это сбоем, конспирологи стараются убедить всех в том, что это место приземления различных НЛО.
На YouTube-канале под названием Conspiracy Deport показали изображение необычного «сбоя» в работе карт от Google. Отметим, что прежде уфологи зарегистрировали в указанной местности появление неопознанного объекта.
Автор: Валерий Антонов