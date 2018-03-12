Ученые воссоздали в лаборатории доисторический океан
Ученые из США и Германии воссоздали в лаборатории условия, которые могли быть в океане приблизительно 2,5 млрд лет назад. Исследования новой среды позволят понять, как именно сформировались отложения с малым содержанием железа.
В ранних исследованиях авторы воспользовались мерным цилиндром для моделирования условий на различной глубине. После этого они имитировали условия, существовавшие в архейском зоне. Океан того периода содержал большое количество железа и кислород, выработанный цианобактериями.
Новое исследование позволило определить взаимодействие железа и произведенного кислорода. Удалось обнаружить, что большая часть железа не являлась окисленной и оставалась частью раствора, а восстановительные реакции проходили с высокой активностью. Это не соответствовало ожиданиям ученых. Предположительно, подобным образом функционировали ферменты бактерий. Иным объяснением является способность железа к восстановлению при помощи химреакции при воздействии солнечного света. Согласно словам авторов статьи, их данные могут скорректировать предполагаемые условия формирования отложений с большим включением железа.
«Принято считать, что богатые железом отложения в осадочных породах сформировались в океане при условии отсутствия кислорода. При этом существует возможность, что имеется метод создания отложений с большим содержанием железа в присутствии кислорода», – отмечается в статье работниками Университета штата Айова.
В ранних исследованиях авторы воспользовались мерным цилиндром для моделирования условий на различной глубине. После этого они имитировали условия, существовавшие в архейском зоне. Океан того периода содержал большое количество железа и кислород, выработанный цианобактериями.
Новое исследование позволило определить взаимодействие железа и произведенного кислорода. Удалось обнаружить, что большая часть железа не являлась окисленной и оставалась частью раствора, а восстановительные реакции проходили с высокой активностью. Это не соответствовало ожиданиям ученых. Предположительно, подобным образом функционировали ферменты бактерий. Иным объяснением является способность железа к восстановлению при помощи химреакции при воздействии солнечного света. Согласно словам авторов статьи, их данные могут скорректировать предполагаемые условия формирования отложений с большим включением железа.
«Принято считать, что богатые железом отложения в осадочных породах сформировались в океане при условии отсутствия кислорода. При этом существует возможность, что имеется метод создания отложений с большим содержанием железа в присутствии кислорода», – отмечается в статье работниками Университета штата Айова.
Автор: Валерий Антонов