BMW 7-Series: появились фотографии кузова и интерьера рестайлинговой версии
Модель BMW 7-Series появились в Сети на шпионских фото. Кузов закрыт маскировочной пленкой, однако на снимки попали и фото салона.
Рестайлинговая версия BMW 7 Series появилась на дорогах для испытаний. В этот раз фотошпионам удалось узнать, что модель располагает цифровой приборной панелью. Невзирая на присутствие камуфляжа на задней и передней частях, можно отметить наличие более крупной скругленной решетки радиатора. В частности, обновленная модификация будет иметь большое сходство с новым BMW X7, что отвечает намерениям компании касательно приведения старших моделей к общей концепции стиля для придания им некоего сходство.
Задняя часть корпуса получит определенные изменения. Одним из таких станет обновленный дизайн задней оптики, пересмотренный дизайн бампера, предназначенный для акцентирования внимания на «ширине» премиум-седана. Помимо этого, в интернете появились слухи касательно готовности баварской автокомпании отказаться от использования силового агрегата V12, применяющего на актуальной версии M760i, но тестовый прототип всё еще использует значок 12-цилиндрового двигателя. Пока неизвестно, подтвердятся ли слухи. Эксперты не исключают, что компании-производителю удалось создать достаточно производительный силовой агрегат с высокими параметрами экологичности, который бы соответствовал современным нормам Евросоюза.
Рестайлинговая версия BMW 7 Series появилась на дорогах для испытаний. В этот раз фотошпионам удалось узнать, что модель располагает цифровой приборной панелью. Невзирая на присутствие камуфляжа на задней и передней частях, можно отметить наличие более крупной скругленной решетки радиатора. В частности, обновленная модификация будет иметь большое сходство с новым BMW X7, что отвечает намерениям компании касательно приведения старших моделей к общей концепции стиля для придания им некоего сходство.
Задняя часть корпуса получит определенные изменения. Одним из таких станет обновленный дизайн задней оптики, пересмотренный дизайн бампера, предназначенный для акцентирования внимания на «ширине» премиум-седана. Помимо этого, в интернете появились слухи касательно готовности баварской автокомпании отказаться от использования силового агрегата V12, применяющего на актуальной версии M760i, но тестовый прототип всё еще использует значок 12-цилиндрового двигателя. Пока неизвестно, подтвердятся ли слухи. Эксперты не исключают, что компании-производителю удалось создать достаточно производительный силовой агрегат с высокими параметрами экологичности, который бы соответствовал современным нормам Евросоюза.
Автор: Валерий Антонов