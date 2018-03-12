Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Авто

BMW 7-Series: появились фотографии кузова и интерьера рестайлинговой версии
Модель BMW 7-Series появились в Сети на шпионских фото. Кузов закрыт маскировочной пленкой, однако на снимки попали и фото салона.

BMW 7-Series: появились фотографии кузова и интерьера рестайлинговой версии


Рестайлинговая версия BMW 7 Series появилась на дорогах для испытаний. В этот раз фотошпионам удалось узнать, что модель располагает цифровой приборной панелью. Невзирая на присутствие камуфляжа на задней и передней частях, можно отметить наличие более крупной скругленной решетки радиатора. В частности, обновленная модификация будет иметь большое сходство с новым BMW X7, что отвечает намерениям компании касательно приведения старших моделей к общей концепции стиля для придания им некоего сходство.

Задняя часть корпуса получит определенные изменения. Одним из таких станет обновленный дизайн задней оптики, пересмотренный дизайн бампера, предназначенный для акцентирования внимания на «ширине» премиум-седана. Помимо этого, в интернете появились слухи касательно готовности баварской автокомпании отказаться от использования силового агрегата V12, применяющего на актуальной версии M760i, но тестовый прототип всё еще использует значок 12-цилиндрового двигателя. Пока неизвестно, подтвердятся ли слухи. Эксперты не исключают, что компании-производителю удалось создать достаточно производительный силовой агрегат с высокими параметрами экологичности, который бы соответствовал современным нормам Евросоюза.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 01:00
Читайте также
Эрдоган раскритиковал НАТО за отказ поддержать
Эксперты назвали самые популярные туристические
Путин подписал закон об увеличении минимальной
В Контиолахти биатлонист Фуркад подарил
Владимир Путин назвал причину трагедии с «Курском»
Спутник запечатлел 12 стадионов, которые примут
Власти Великобритании призывают союзников
Эксперт рассказал, к чему приведет изменение
В Минстрое пообещали автоматизировать процесс
Весна-2018: Стилист Руслан Громов рассказал, как
В Москве одинокие пенсионеры смогут общаться с
В Вильнюсе власти потребовали демонтировать
Добавление комментария
Последние новости
12.03, 03:30 Ученые: Сон при свете провоцирует депрессию
12.03, 03:00 Эрдоган раскритиковал НАТО за отказ поддержать операцию
12.03, 02:30 Поклонники обвинил Кристен Сюарт в неряшливости
12.03, 02:00 Ученые воссоздали в лаборатории доисторический океан
12.03, 01:30 Рианну назвали самой популярной певицей по версии Apple
12.03, 01:00 BMW 7-Series: появились фотографии кузова и интерьера
12.03, 00:30 Психологи установили безвредность соцсетей для учебы
12.03, 00:04 Эксперты раскрыли секрет гениальности Леонардо да Винчи
12.03, 00:00 В Бостоне зафиксировали крупный НЛО
11.03, 23:30 Facebook получил патент на селфи-робота с системой
11.03, 23:15 Илон Маск рассказал, каким будет общество на Марсе
11.03, 23:00 Поклонники заподозрили Ким Кардашьян в живодерстве
11.03, 22:45 Эксперты: Порносайты опаснее соцсетей в плане кражи
11.03, 22:32 Hyundai отзывает 155 тысяч моделей Sonata 2011 года
11.03, 22:23 Apple готовит серию устройств с Face ID
11.03, 22:00 Цифровое будущее для человечества уже наступило
11.03, 21:47 Двигателестроение РФ пополнилось уникальными «М70ФРУ-Р»
11.03, 21:30 Наташа Королева в Краснодаре напугала фанатов нездоровым
11.03, 21:16 Ученые: Выкуренная сигарета укорачивает пенис на 1 см
11.03, 21:00 Эксперты назвали самые популярные туристические