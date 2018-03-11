На западе Москвы в ДТП пострадали двое детей
В западной части Москвы 11 марта столкнулись два легковых автомобиля. В ДТП пострадали три человека: один взрослый и двое детей.
Как заявили в пресс-службе УГИБДД, авария случилась днем на улице Минской. На месте инцидента работают правоохранители, выясняя обстоятельства происшествия и степень вины каждого из водителей столкнувшихся легковых машин.
Пострадавших в ДТП детей прибывшие на вызов медики увезли в ближайшую больницу. Взрослый, получивший незначительные травмы, от госпитализации отказался. Подробности ДТП уточняются.
Ранее в ДТП на юго-западе Москвы пострадали два человека.
Как заявили в пресс-службе УГИБДД, авария случилась днем на улице Минской. На месте инцидента работают правоохранители, выясняя обстоятельства происшествия и степень вины каждого из водителей столкнувшихся легковых машин.
Пострадавших в ДТП детей прибывшие на вызов медики увезли в ближайшую больницу. Взрослый, получивший незначительные травмы, от госпитализации отказался. Подробности ДТП уточняются.
Ранее в ДТП на юго-западе Москвы пострадали два человека.
Автор: Ева Вит