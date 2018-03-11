Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018»
Согласно официальному заявлению Первого телеканала, 28-летняя исполнительница Юлия Самойлова собирается представлять Россию на музыкальном конкурсе международного формата «Евровидение-2018». Известно, что он будет проходить в Лиссабоне.
Первый полуфинал намечен на 8 мая и продлится несколько дней, где и запланировала свое выступление участница из России (она будет выступать 10 мая). Сам финал «Евровидения» должен состояться 12 мая.
Релиз новой композиции для конкурса будет показан уже сегодня в рамках ТВ-программы «Воскресное время». Номер был поставлен той же командой, что работала с Полиной Гагариной и Диной Гариповой. Пока что не сообщается более детальная информация о самой песне.
Первый полуфинал намечен на 8 мая и продлится несколько дней, где и запланировала свое выступление участница из России (она будет выступать 10 мая). Сам финал «Евровидения» должен состояться 12 мая.
Релиз новой композиции для конкурса будет показан уже сегодня в рамках ТВ-программы «Воскресное время». Номер был поставлен той же командой, что работала с Полиной Гагариной и Диной Гариповой. Пока что не сообщается более детальная информация о самой песне.
Автор: Сёмина Виктория