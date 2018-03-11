В Подмосковье бродячие собаки загрызли мужчину и покусали женщину
11 марта в поселке Курсаково (Подмосковье) агрессивные бродячие собаки, сбившиеся в стаю, насмерть загрызли мужчину и покусали женщину. Сведения о новой жертве нападения животных появились в СМИ.
Сообщается, прохожие нашли тело мужчины и вызвали полицейских, установивших, что смерть наступила от многочисленных ран, нанесенных собаками. Позже скорая помощь доставила в больницу женщину со следами укусов. Следователи начали проверку.
Сообщается, прохожие нашли тело мужчины и вызвали полицейских, установивших, что смерть наступила от многочисленных ран, нанесенных собаками. Позже скорая помощь доставила в больницу женщину со следами укусов. Следователи начали проверку.
Автор: Джанабилова Татьяна П