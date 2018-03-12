Рианну назвали самой популярной певицей по версии Apple Music
Рианна стала наиболее популярной певицей по версии Apple Music. Певица из США заняла первую строчку ТОП-20 музыкальных исполнителей сервиса.
Знаменитость обошла Адель, Пинк, Лану Дель Рей, Бейонсе, Леди Гагу и других. Сама Рианна подобной популярности не ожидала. Свою победу в неофициальном состязании среди исполнителей в Apple Music она прокомментировала в аккаунте на странице фотоблога Instagram.
По её словам, она благодарная собственным поклонникам и экспертам Apple за такую престижную победу и титул лучшей певицы.
Знаменитость обошла Адель, Пинк, Лану Дель Рей, Бейонсе, Леди Гагу и других. Сама Рианна подобной популярности не ожидала. Свою победу в неофициальном состязании среди исполнителей в Apple Music она прокомментировала в аккаунте на странице фотоблога Instagram.
По её словам, она благодарная собственным поклонникам и экспертам Apple за такую престижную победу и титул лучшей певицы.
Автор: Валерий Антонов