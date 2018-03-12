Поклонники обвинил Кристен Сюарт в неряшливости
Поклонники обвинили Кристен Сюарт в неряшливости после появления в Сети новых фотографий с ее участием. Так, на снимках, сделанных папарацци во время уличной прогулки актрисы, она с немытыми и не расчесанными волосами идет по городу.
После завершения съемок в нашумевших «Сумерках» Стюарт кардинально поменяла свой стиль, это коснулось не только одежды, но и внешности. Актриса остригла волосы, перестала носить платья и следить за собой, появляясь на публике без макияжа и с неприведенными в порядок волосами и ногятми.
Фанаты звезды сериала признались, что их вводит в шоковое состояние новый образ любимой актрисы, ведь они считали ее очень красивой и женственной, а теперь она скорее напоминает им парня, чем девушку.
Впрочем, некоторые интернет-пользователи высказались в защиту актрисы, отметив, что ее «домашний вид» вполне подходит для уличных прогулок, ведь она не собиралась позировать на камеру, а то, что ее в любой момент могут «подловить» папарацци, не означает, что она должна «не вылезать из макияжа и платьев».
После завершения съемок в нашумевших «Сумерках» Стюарт кардинально поменяла свой стиль, это коснулось не только одежды, но и внешности. Актриса остригла волосы, перестала носить платья и следить за собой, появляясь на публике без макияжа и с неприведенными в порядок волосами и ногятми.
Фанаты звезды сериала признались, что их вводит в шоковое состояние новый образ любимой актрисы, ведь они считали ее очень красивой и женственной, а теперь она скорее напоминает им парня, чем девушку.
Впрочем, некоторые интернет-пользователи высказались в защиту актрисы, отметив, что ее «домашний вид» вполне подходит для уличных прогулок, ведь она не собиралась позировать на камеру, а то, что ее в любой момент могут «подловить» папарацци, не означает, что она должна «не вылезать из макияжа и платьев».
Автор: Сёмина Виктория