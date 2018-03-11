МЧС подтвердил гибель пилота минивертолета в Новосибирской области
Сотрудники МЧС подтвердили гибель пилота минивертолета в районе поселка Краснозерское Новосибирской области. Мужчина умер на месте после падения.
В пресс-службе регионального управления МЧС отметили, что вертолет относился к типу «автожир». На месте работают 33 спасателя на 11 единицах техники. Обстоятельства произошедшего выяснит оперативная группа. По данному факту начата проверка.
Инцидент произошел в 14:00 по московскому времени 11 марта. Отмечается, что вертолет был изготовлен "кустарным" способом и принадлежал частному лицу.
В пресс-службе регионального управления МЧС отметили, что вертолет относился к типу «автожир». На месте работают 33 спасателя на 11 единицах техники. Обстоятельства произошедшего выяснит оперативная группа. По данному факту начата проверка.
Инцидент произошел в 14:00 по московскому времени 11 марта. Отмечается, что вертолет был изготовлен "кустарным" способом и принадлежал частному лицу.
Автор: Сергей Сидорин