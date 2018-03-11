Теща госпитализированного Гаркалина попала в больницу
В семье пребывающего в больнице с тяжелой формой пневмонии Валерия Гаркалина случилась очередная неприятность – госпитализировали его тещу. Однако родственники артиста надеются, что скоро все наладится, и они смогут забрать родных домой.
Состояние Гаркалина, попавшего в реанимацию три недели назад, прокомментировала его дочь. По ее словам, у актера запущенная пневмония, так как он, простудившись, переносил все на ногах, много гастролировал и не спешил обращаться к врачам. Состояние знаменитости остается довольно тяжелым, но медики отмечают положительную динамику и некоторые улучшения.
Дочь 63-летнего Гаркалина и его любимый внук постоянно находятся возле него. Родственники актера не сомневаются, что скоро он преодолеет болезнь и сможет вернуться домой, как и его теща. Женщину недавно госпитализировали с тяжелым приступом, однако подробности близкие не разглашают.
Состояние Гаркалина, попавшего в реанимацию три недели назад, прокомментировала его дочь. По ее словам, у актера запущенная пневмония, так как он, простудившись, переносил все на ногах, много гастролировал и не спешил обращаться к врачам. Состояние знаменитости остается довольно тяжелым, но медики отмечают положительную динамику и некоторые улучшения.
Дочь 63-летнего Гаркалина и его любимый внук постоянно находятся возле него. Родственники актера не сомневаются, что скоро он преодолеет болезнь и сможет вернуться домой, как и его теща. Женщину недавно госпитализировали с тяжелым приступом, однако подробности близкие не разглашают.
Автор: Ева Вит