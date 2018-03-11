Не менее 14 человек погибли в Руанде после удара молнии в церковь
Не менее 14 человек скончались в Руанде после попадания молнии в церковь Адвентистов седьмого дня. Инцидент случился 10 марта в провинции Нярюгуру, когда там располагались 45 человек.
Десятки человек получили травмы, несколько раненых пребывают в критическом состоянии. Еще 2 человека, включая ребенка, скончались из-за удара молнии 9 марта.
Как отмечают СМИ, происшествие с молнией случилось спустя 2 недели после закрытия в Руанде свыше 700 церквей по причине несоответствия строительным нормам, а также ограничениям уровня шума. Подчеркивается, что ряд закрытых церквей не располагали громоотводами.
Десятки человек получили травмы, несколько раненых пребывают в критическом состоянии. Еще 2 человека, включая ребенка, скончались из-за удара молнии 9 марта.
Как отмечают СМИ, происшествие с молнией случилось спустя 2 недели после закрытия в Руанде свыше 700 церквей по причине несоответствия строительным нормам, а также ограничениям уровня шума. Подчеркивается, что ряд закрытых церквей не располагали громоотводами.
Автор: Валерий Антонов