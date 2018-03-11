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Путин подписал закон об увеличении минимальной заработной платы
Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размер минимальной заработной платы. Рост составил 43% - с 7,8 тысяч рублей до 11,163 тысяч.

Путин подписал закон об увеличении минимальной заработной платы


Отмечается, что именно такой размер прожиточного минимума был установлен во втором квартале минувшего года. Подразумевается, что теперь «минималка» будет расти даже в случае снижения минимума. Кроме роста зарплаты, увеличение уровня ПМ приведет к повышению выплат пособия по беременности, а также при родах.

При этом, люди «на руки» будут получать 9,7 тысяч рублей, поскольку зарплата будет облагаться 12-процентным налогом на прибыль. Данное повышение коснется почти 4 млн человек, половина их которых трудятся в бюджетной сфере.

Министр труда Максим Топилин подчеркнул, что задача повысить уровень зарплаты до уровня прожиточного минимума стояла перед правительством еще в 2001 году, когда был принят новый Трудовой кодекс. В документе была норма, которая обязывала уравнять два показателя.

Тем не менее, за 17 лет это удалось сделать лишь сейчас. По словам экспертов, это связано с тем, что профсоюзы, работодатели и правительство не могли договориться о темпе роста минимальной зарплаты. Лишь когда автором закона стал Владимир Путин, стороны пришли к компромиссу.

Дотация регионам по новому закону составит 20 млрд рублей, а всего на его выполнение потратят 32 млрд рублей.

Специалисты отмечают, что это не только повысит качество жизни в стране, но и заставит работодателей вкладываться в современные технологии, поскольку это не имеет смысла при дешевой рабочей силе. Кроме того, увеличатся доходы бюджета и на 100 млрд рублей вырастит потребительский спрос ежегодно.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 19:07
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