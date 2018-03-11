Путин подписал закон об увеличении минимальной заработной платы

Отмечается, что именно такой размер прожиточного минимума был установлен во втором квартале минувшего года. Подразумевается, что теперь «минималка» будет расти даже в случае снижения минимума. Кроме роста зарплаты, увеличение уровня ПМ приведет к повышению выплат пособия по беременности, а также при родах.При этом, люди «на руки» будут получать 9,7 тысяч рублей, поскольку зарплата будет облагаться 12-процентным налогом на прибыль. Данное повышение коснется почти 4 млн человек, половина их которых трудятся в бюджетной сфере.Министр труда Максим Топилин подчеркнул, что задача повысить уровень зарплаты до уровня прожиточного минимума стояла перед правительством еще в 2001 году, когда был принят новый Трудовой кодекс. В документе была норма, которая обязывала уравнять два показателя.Тем не менее, за 17 лет это удалось сделать лишь сейчас. По словам экспертов, это связано с тем, что профсоюзы, работодатели и правительство не могли договориться о темпе роста минимальной зарплаты. Лишь когда автором закона стал Владимир Путин, стороны пришли к компромиссу.Дотация регионам по новому закону составит 20 млрд рублей, а всего на его выполнение потратят 32 млрд рублей.Специалисты отмечают, что это не только повысит качество жизни в стране, но и заставит работодателей вкладываться в современные технологии, поскольку это не имеет смысла при дешевой рабочей силе. Кроме того, увеличатся доходы бюджета и на 100 млрд рублей вырастит потребительский спрос ежегодно.