В Контиолахти биатлонист Фуркад подарил серебряную медаль русской девочке
11 марта состоялся седьмой этап Кубка мира по биатлону, проходивший в Финляндии. Мартен Фуркад из Франции, опередивший Антона Шипулина и завоевавший серебряную медаль, подарил ее российской девочке.
На 15-километровом масс-старте очередного этапа Кубка мира в Контиолахти биатлонист из России занят третье место, несмотря на досадное падение. Австриец Юлиан Эберхард, ставший победителем забега, дождался российского спортсмена и извинился перед ним. Антону Шипулину досталась в соревнованиях «бронза».
«Серебро» завоевал биатлонист Мартен Фуркад из Франции, однако свою медаль он подарил девочке из России, передает издание «Советский спорт».
Ранее Шипулин не подал руки Фуркаду из-за инцидента с Логиновым.
На 15-километровом масс-старте очередного этапа Кубка мира в Контиолахти биатлонист из России занят третье место, несмотря на досадное падение. Австриец Юлиан Эберхард, ставший победителем забега, дождался российского спортсмена и извинился перед ним. Антону Шипулину досталась в соревнованиях «бронза».
«Серебро» завоевал биатлонист Мартен Фуркад из Франции, однако свою медаль он подарил девочке из России, передает издание «Советский спорт».
Ранее Шипулин не подал руки Фуркаду из-за инцидента с Логиновым.
Автор: Ева Вит