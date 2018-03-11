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В Индии пациенту больницы вместо подушки положили его отрезанную ногу
В одной из клиник штата Уттар-Прадеш в серверной части Индии пациенту вместо подушки положили под голову его же отрезанную ногу. Видеозапись случая размещена в Twitter. На кадрах заметно, что мужчина лежит на кушетке, рядом находится капельницей, а конечность помещена под голову.

В Индии пациенту больницы вместо подушки положили его отрезанную ногу


Как сообщает канал NDTV, это случилось в больнице при госмедколледже в городе под названием Джханси. В учреждении инициировали проверку, на время проведения которой от практики были отстранены 2 врача. Спецкомиссия будет выяснять, кто конкретно положил ногу под голову мужчины. Медперсоналу при выявлении вины обещали серьезные последствия.

При этом версии со стороны родственников и врачей показали расхождение. Последние сообщили, что пострадавшему в ДТП мужчине сотрудники больницы оказали незамедлительную помощь. Затем доктор искал, что можно использовать в качестве замены подушки, когда один из родственников пациента использовал ногу пострадавшего. Родные индийца настаивают на присутствии инициативы со стороны врачей. Отдельно подчеркивается, что медики отказывались заменить конечность на подушку. По итогу случившегося им потребовалось приобретать её на рынке самим. NDTV не поясняет, была ли нога оторвана при ДТП или ампутирована по необходимости.

Уттар-Прадеш, население которого превышало 200 млн человек, является одним самых бедных штатов Индии. Как сообщает телекомпания, на территории региона лечения в больнице приходится ждать весьма долго, а халатность со стороны врачей является распространенным явлением.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 19:22
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