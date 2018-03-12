Эрдоган раскритиковал НАТО за отказ поддержать операцию в сирийском Африне
Реджеп Эрдоган высказал недовольство позицией Североатлантического альянса, «игнорирующего происходящее в Сирии». Президент Турции подверг жесткой критике отказ НАТО поддержать операцию Анкары в Африне.
Эрдоган обеспокоен многочисленными атаками террористов на турецкие территории, граничащие с Сирией. Он призвал НАТО «проявить себя» и поддержать операцию «Оливковая ветвь», организованную турецкими властями против курдов сирийского Африна.
С данным заявлением лидер Турции выступил в провинции Болу, добавив, что Североатлантический альянс на должен оставаться в стороне от происходящего в Сирии и оказать помощь в борьбе с террористами. Анкара, со своей стороны, перебрасывает вооруженное подкрепление, в том числе бронемашины, из турецкой провинции Хатай в район Африна.
Эрдоган обеспокоен многочисленными атаками террористов на турецкие территории, граничащие с Сирией. Он призвал НАТО «проявить себя» и поддержать операцию «Оливковая ветвь», организованную турецкими властями против курдов сирийского Африна.
С данным заявлением лидер Турции выступил в провинции Болу, добавив, что Североатлантический альянс на должен оставаться в стороне от происходящего в Сирии и оказать помощь в борьбе с террористами. Анкара, со своей стороны, перебрасывает вооруженное подкрепление, в том числе бронемашины, из турецкой провинции Хатай в район Африна.
Автор: Ева Вит