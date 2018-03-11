Умерла известный молдавский режиссер Елена Федку
Администрация Национальной филармонии Молдавии в социальных сетях сообщила, что умерла известный молдавский режиссер Елена Федку. Она поставила более 500 концертов на самых значимых площадках России, Молдовы, Португалии и Беларуси.
Коллеги называют Федку человеком-вселенной, выдающейся личностью, пропагандистом искусства и профессионализма. В последнее время режиссер работала в Национальной филармонии, а также преподавала в Академии музыки, театра и изобразительных искусств.
Елена Федку родилась в семье музыкантов. Ее отец Александр был директором Национальной филармонии, а также основателем фестиваля «Мэрцишор» - самого крупного культурного события страны.
Коллеги называют Федку человеком-вселенной, выдающейся личностью, пропагандистом искусства и профессионализма. В последнее время режиссер работала в Национальной филармонии, а также преподавала в Академии музыки, театра и изобразительных искусств.
Елена Федку родилась в семье музыкантов. Ее отец Александр был директором Национальной филармонии, а также основателем фестиваля «Мэрцишор» - самого крупного культурного события страны.
Автор: Сергей Сидорин