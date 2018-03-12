Ученые: Сон при свете провоцирует депрессию
Ученые определили, что сон при свете может спровоцировать депрессию. Исследователи из Мичиганского университета отмечают, что интенсивность освещения не играет большой роли. Для возникновения проблем достаточно даже небольшого освещения.
Как продемонстрировал эксперимент, депрессию провоцирует даже свет с интенсивностью в 5 люксов, что эквивалентно 5 свечам. Появление подобного источника может вызвать нарушение суточного цикла. Участниками эксперимента оказались 900 людей пожилого возраста. У всех испытуемых взяли данные касательно их образа жизни, уровня доходности, а также наличии хронических заболеваний.
Ученые учитывали уровень физической активности испытуемых. По прошествии 2-х лет было проведено повторное обследование. Установлено, что лица, спавшие в это время при наличии минимального количества света, оказались подвержены депрессии на 65% больше других добровольцев. Ученые считают, что причина заключается в снижении секреции мелатонина. Этот гормон эндокринной железы ответственен за суточные ритмы. Его производство в организме начинается только в темный период суток. Эксперты дали совет перед сном убрать источники освещения, а также тщательно зашторить окна и спрятать смартфоны.
Как продемонстрировал эксперимент, депрессию провоцирует даже свет с интенсивностью в 5 люксов, что эквивалентно 5 свечам. Появление подобного источника может вызвать нарушение суточного цикла. Участниками эксперимента оказались 900 людей пожилого возраста. У всех испытуемых взяли данные касательно их образа жизни, уровня доходности, а также наличии хронических заболеваний.
Ученые учитывали уровень физической активности испытуемых. По прошествии 2-х лет было проведено повторное обследование. Установлено, что лица, спавшие в это время при наличии минимального количества света, оказались подвержены депрессии на 65% больше других добровольцев. Ученые считают, что причина заключается в снижении секреции мелатонина. Этот гормон эндокринной железы ответственен за суточные ритмы. Его производство в организме начинается только в темный период суток. Эксперты дали совет перед сном убрать источники освещения, а также тщательно зашторить окна и спрятать смартфоны.
Автор: Валерий Антонов