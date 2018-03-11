Поклонники заподозрили Ким Кардашьян в живодерстве
Поклонники заподозрили Ким Кардашьян в живодерстве после появления в ее Instagram фотографии с живой змеей, на коже которой были выжжены знаки дома моды Louis Vuitton. Несмотря на оценку фото в виде множества «лайков» пользователей, многие остались недовольны поведением модели и поспешили заявить об этом в своих комментариях, некоторые даже грозились привлечь ее к ответственности «за издевательство над животными».
Большая часть подписчиков, в то же время, выразила сомнения, что на фото сама Кардашьян, поскольку она никогда не появляется на публике и фотоснимках с неухоженными ногтями, а руки девушки на фото, по их мнению, «оставляют желать лучшего».
Симпатию к французскому дому моды модель демонстрирует очень часто в своих выложенных в Instagram фотоснимках. Так, на днях она показала себя на фоне мусорных баков с логотипом компании. Некоторые подписчики предположили, что баки действительно принадлежат дорогой марке Louis Vuitton.
Большая часть подписчиков, в то же время, выразила сомнения, что на фото сама Кардашьян, поскольку она никогда не появляется на публике и фотоснимках с неухоженными ногтями, а руки девушки на фото, по их мнению, «оставляют желать лучшего».
Симпатию к французскому дому моды модель демонстрирует очень часто в своих выложенных в Instagram фотоснимках. Так, на днях она показала себя на фоне мусорных баков с логотипом компании. Некоторые подписчики предположили, что баки действительно принадлежат дорогой марке Louis Vuitton.
Автор: Сёмина Виктория