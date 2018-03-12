Вера Брежнева удивила поклонников снимком в свадебном платье
Вера Брежнева облачилась в свадебное платье и взяла в руки букет невесты. Соответствующий снимок певица опубликовала в Instagram-аккаунте, чем невероятно удивила поклонников.
В середине осени 2015 года Вера Брежнева и Константин Меладзе сочетались браком в Италии в присутствии узкого круга родных и близких. Из значимого события в своей жизни знаменитости не хотели делать сенсацию, и в Сеть «просочились» лишь редкие кадры жениха и невесты, сделанные фотошпионами.
Пользователи, обсуждая снимок певицы в белоснежном свадебном платье с оголенными плечами, покрытыми роскошными белокурыми волосами, пришли в недоумение. Некоторые даже забеспокоились, не пропустили ли они информацию о разводе звездной пары. Поклонники Брежневой сошлись во мнении, что она представила фото со свадьбы с Меладзе. Звезда оставила без комментариев вопросы фолловеров и лишь пожелала всем «весны и нежности - в сердце и вокруг».
Ранее Брежнева поразила сексуальным образом в золотом платье.
В середине осени 2015 года Вера Брежнева и Константин Меладзе сочетались браком в Италии в присутствии узкого круга родных и близких. Из значимого события в своей жизни знаменитости не хотели делать сенсацию, и в Сеть «просочились» лишь редкие кадры жениха и невесты, сделанные фотошпионами.
Пользователи, обсуждая снимок певицы в белоснежном свадебном платье с оголенными плечами, покрытыми роскошными белокурыми волосами, пришли в недоумение. Некоторые даже забеспокоились, не пропустили ли они информацию о разводе звездной пары. Поклонники Брежневой сошлись во мнении, что она представила фото со свадьбы с Меладзе. Звезда оставила без комментариев вопросы фолловеров и лишь пожелала всем «весны и нежности - в сердце и вокруг».
Ранее Брежнева поразила сексуальным образом в золотом платье.
Автор: Ева Вит