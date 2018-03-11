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В Омской области 2 мужчины ради мяса прострелили голову лошади
В Омской области 2 человека в целях похищения мяса прострелили лошади голову. Животное получило ранение, но не погибло и сумело убежать. Полицию об инциденте проинформировал местный житель 55 лет. На утро после случившегося животное возвратилось с ранением.

В Омской области 2 мужчины ради мяса прострелили голову лошади


«Полиция по следам лошади возвратилась на пастбище, где обнаружили следы шин авто, обуви не менее 2-х человек, а также следы крови на снегу. Был проведен опрос местных жителей. Один вспомнил, что замечал проезжавший мимо «ГАЗ-3110», в котором находились два незнакомца. Еще одному человеку удалось запомнить номер «Волги», - отмечают в пресс-центре УМВД по региону.

Подозреваемыми оказались жители поселения Октябрьский 31 и 41 лет. Ранее они были судимы за совершение кражи, а также незаконную вырубку леса. Во время допроса они сознались, что вечером отправили к поселению Сажино для убийства одной из пасшихся там лошадей в целях похищения туши для последующей продажи мяса. В этих целях они использовали ружье ИЖ-18Е. Приблизительно в 21:30 злоумышленники выгнали лошадь в сторону дороги, а затем один из них 2 раза выстрелил из ружья. Испуганное животное сбежало, а догнать его не удалось. У злоумышленников забрали незарегистрированное ружье и автомобиль.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 19:53
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