Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет весной
Весной люди ощущают нехватку витаминов, что приводит к возникновению многих заболеваний. Для укрепления иммунитета эксперты рассказали несколько простых правил.
Специалисты советуют разнообразить рацион овощами, фруктами и молочными продуктами. В первую очередь, следует больше употреблять морковь, цитрусовые, печень, бобовые, томаты, орехи. Благодаря им организм пополнится флавоноидами и антиоксидантами. Для обогащения минералами необходимо питаться огурцами, яблоками, спаржей, капустой, листьями салата. Мясо, яйца и морепродукты богаты полезными цинком и селеном.
Также запасы витаминов в организме могут обогатить соки. Лучше всего в эту пору года подойдет свекольный, гранатовый, ежевичный, клубничный и виноградный. Диетологи советуют ранней весной воздержаться от употребления жареной пищи, а еду готовить на пару или же тушить, варить, запекать. Это позволит лучше сохранить микроэлементы и полезные свойства продуктов.
Кроме того, следует воздержаться от изнурительных диет, а перед решением «сесть» на них проконсультироваться с врачом. Для поддержания физической формы необходимо заниматься зарядкой, пробежкой, танцами, а перед сном гулять на свежем воздухе.
Ранее сообщалось, что медики назвали наиболее полезные для зубов продукты. В список вошли ягоды, рыбы, овощей и цитрусовые.
Специалисты советуют разнообразить рацион овощами, фруктами и молочными продуктами. В первую очередь, следует больше употреблять морковь, цитрусовые, печень, бобовые, томаты, орехи. Благодаря им организм пополнится флавоноидами и антиоксидантами. Для обогащения минералами необходимо питаться огурцами, яблоками, спаржей, капустой, листьями салата. Мясо, яйца и морепродукты богаты полезными цинком и селеном.
Также запасы витаминов в организме могут обогатить соки. Лучше всего в эту пору года подойдет свекольный, гранатовый, ежевичный, клубничный и виноградный. Диетологи советуют ранней весной воздержаться от употребления жареной пищи, а еду готовить на пару или же тушить, варить, запекать. Это позволит лучше сохранить микроэлементы и полезные свойства продуктов.
Кроме того, следует воздержаться от изнурительных диет, а перед решением «сесть» на них проконсультироваться с врачом. Для поддержания физической формы необходимо заниматься зарядкой, пробежкой, танцами, а перед сном гулять на свежем воздухе.
Ранее сообщалось, что медики назвали наиболее полезные для зубов продукты. В список вошли ягоды, рыбы, овощей и цитрусовые.
Автор: Сергей Сидорин