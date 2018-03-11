Подруга пострадавшей рассказала подробности о нападении собак на людей в Подмосковье
Подруга пострадавшей при нападении собак в Подмосковье девушки рассказала подробности об инциденте. Согласно её словам, в селе Курсаково молодой человек, ставший одной из жертв стаи, прибыл на станцию около полуночи. Там его загрызли собаки, а на девушку нападение было совершено приблизительно в 03:50, во время возвращения с дискотеки.
«Они от парня на неё побежали, повалили и стали грызть. Крик услышал мужчина, отогнал собак палкой, принес её к себе домой», - цитируют знакомую пострадавшей СМИ.
По словам женщины, у жертвы искусано почти все тело, очень сильно оказались ободраны ноги, откушено ухо. Скорая госпитализировала девушку, после чего провела экстренную операцию. Сейчас она отходит от наркоза, а состояние остаётся тяжелым, но стабильным. Первого пострадавшего молодого человека нашли лишь утром, когда люди шли на работу.
Источник заявляет, что у совершавших нападение собак-людоедов имеется хозяин. По неуточненным данным, он содержит 8 животных. При этом из-за длительного отсутствия еды собаки съели одного из представителей стаи. Чем именно занимается предположительный собственник псов, девушка не смогла сказать.
«Они от парня на неё побежали, повалили и стали грызть. Крик услышал мужчина, отогнал собак палкой, принес её к себе домой», - цитируют знакомую пострадавшей СМИ.
По словам женщины, у жертвы искусано почти все тело, очень сильно оказались ободраны ноги, откушено ухо. Скорая госпитализировала девушку, после чего провела экстренную операцию. Сейчас она отходит от наркоза, а состояние остаётся тяжелым, но стабильным. Первого пострадавшего молодого человека нашли лишь утром, когда люди шли на работу.
Источник заявляет, что у совершавших нападение собак-людоедов имеется хозяин. По неуточненным данным, он содержит 8 животных. При этом из-за длительного отсутствия еды собаки съели одного из представителей стаи. Чем именно занимается предположительный собственник псов, девушка не смогла сказать.
Автор: Валерий Антонов