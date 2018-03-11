Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Происшествия

Подруга пострадавшей рассказала подробности о нападении собак на людей в Подмосковье
Подруга пострадавшей при нападении собак в Подмосковье девушки рассказала подробности об инциденте. Согласно её словам, в селе Курсаково молодой человек, ставший одной из жертв стаи, прибыл на станцию около полуночи. Там его загрызли собаки, а на девушку нападение было совершено приблизительно в 03:50, во время возвращения с дискотеки.

Подруга пострадавшей рассказала подробности о нападении собак на людей в Подмосковье


«Они от парня на неё побежали, повалили и стали грызть. Крик услышал мужчина, отогнал собак палкой, принес её к себе домой», - цитируют знакомую пострадавшей СМИ.

По словам женщины, у жертвы искусано почти все тело, очень сильно оказались ободраны ноги, откушено ухо. Скорая госпитализировала девушку, после чего провела экстренную операцию. Сейчас она отходит от наркоза, а состояние остаётся тяжелым, но стабильным. Первого пострадавшего молодого человека нашли лишь утром, когда люди шли на работу.

Источник заявляет, что у совершавших нападение собак-людоедов имеется хозяин. По неуточненным данным, он содержит 8 животных. При этом из-за длительного отсутствия еды собаки съели одного из представителей стаи. Чем именно занимается предположительный собственник псов, девушка не смогла сказать.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 20:17
Читайте также
Эксперты назвали самые популярные туристические
Путин подписал закон об увеличении минимальной
В Контиолахти биатлонист Фуркад подарил
Владимир Путин назвал причину трагедии с «Курском»
Спутник запечатлел 12 стадионов, которые примут
Власти Великобритании призывают союзников
Эксперт рассказал, к чему приведет изменение
В Минстрое пообещали автоматизировать процесс
Весна-2018: Стилист Руслан Громов рассказал, как
В Москве одинокие пенсионеры смогут общаться с
В Вильнюсе власти потребовали демонтировать
Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы
Добавление комментария
Последние новости
11.03, 22:23 Apple готовит серию устройств с Face ID
11.03, 22:00 Цифровое будущее для человечества уже наступило
11.03, 21:47 Двигателестроение РФ пополнилось уникальными «М70ФРУ-Р»
11.03, 21:30 Наташа Королева в Краснодаре напугала фанатов нездоровым
11.03, 21:16 Ученые: Выкуренная сигарета укорачивает пенис на 1 см
11.03, 21:00 Эксперты назвали самые популярные туристические
11.03, 20:54 Теща госпитализированного Гаркалина попала в больницу
11.03, 20:51 Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018»
11.03, 20:47 Ученые: Смартфоны приводят к депрессии и гибели мозга
11.03, 20:40 Виктория Боня оголила кусочек груди на отдыхе в Таиланде
11.03, 20:33 Митя Фомин показал редкий снимок с любимой женщиной
11.03, 20:17 Подруга пострадавшей рассказала подробности о нападении
11.03, 20:16 Графический ускоритель ELSA Quadro P620 занимает один
11.03, 20:09 Длительный просмотр телевизора увеличивает риск развития
11.03, 20:00 Xiaomi Russia позволяет бесплатно получить смарт-часы
11.03, 19:53 В Омской области 2 мужчины ради мяса прострелили голову
11.03, 19:51 Бекмамбетов презентовал в США продолжение фильма «Убрать
11.03, 19:44 Теоретики заговора обнаружили загадочный объект в
11.03, 19:33 Google и «ВКонтакте» отпраздновали День Марио с
11.03, 19:30 Ольга Бузова обновила блог эротическим снимком на фоне