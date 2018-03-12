Кинокритик объяснил, почему сериалы взяли верх над фильмами
Кинокритик из Гильдии кинокритиков и киноведов России Кирилл Разлогов объяснил, почему сериалы взяли верх над фильмами. По его словам, современные зрители предпочитают телевизионный продукт, а не полнометражные картины.
Разлогов отметил, что данная тенденция зародилась несколько лет назад и сейчас дошла до России. Сейчас студенты и школьники обсуждают не последние голливудские фильмы, а «Игру престолов». Это связано с тем, что длинные истории лучше рассказывают сериалы. К тому же, художественное качество каждого эпизода практически ничем не отличается от полного метра.
Кинокритик отметил, что в России среди сериалов много «ерунды и барахла», но ситуация может измениться благодаря Школе многосерийного фильма.
Разлогов отметил, что данная тенденция зародилась несколько лет назад и сейчас дошла до России. Сейчас студенты и школьники обсуждают не последние голливудские фильмы, а «Игру престолов». Это связано с тем, что длинные истории лучше рассказывают сериалы. К тому же, художественное качество каждого эпизода практически ничем не отличается от полного метра.
Кинокритик отметил, что в России среди сериалов много «ерунды и барахла», но ситуация может измениться благодаря Школе многосерийного фильма.
Автор: Сергей Сидорин