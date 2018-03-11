Цифровое будущее для человечества уже наступило
В Москве на научной конференции собравшиеся на презентацию книги «Контуры цифровой реальности» затронули тематику будущего человечества в эпоху инновационных технологий. Многие ученые утверждают, что современный мир уже сегодня всецело охвачен искусственным интеллектом, а подступающие цивилизационные изменения являются неизбежным процессом гуманитарно-технологической революции.
Выступившие на конференции эксперты назвали отличительные черты информационной реальности. Раньше, например, во всех технологиях использовались природные материалы и явления, а в современных цифровых применяются исключительно производные от предыдущих изобретений. Информационные технологии открывают доступ к другим направлениям науки и техники. Они глубоко внедрились в жизнь людей, и современники уже не могут обходиться без новых разработок.
Цифровые технологии одновременно и облегчают все, и усложняют, привнося постоянные трансформации. В современном обществе привычная модель капитализма постепенно исчезает, уступая место концентрации информационных и финансовых ресурсов. Информационные технологии способствуют формированию технологической совокупности как среды обитания людей. Уже сегодня человечество живет не в природе, а в технологиях, ест их спит на них, в них мыслит.
Выступившие на конференции эксперты назвали отличительные черты информационной реальности. Раньше, например, во всех технологиях использовались природные материалы и явления, а в современных цифровых применяются исключительно производные от предыдущих изобретений. Информационные технологии открывают доступ к другим направлениям науки и техники. Они глубоко внедрились в жизнь людей, и современники уже не могут обходиться без новых разработок.
Цифровые технологии одновременно и облегчают все, и усложняют, привнося постоянные трансформации. В современном обществе привычная модель капитализма постепенно исчезает, уступая место концентрации информационных и финансовых ресурсов. Информационные технологии способствуют формированию технологической совокупности как среды обитания людей. Уже сегодня человечество живет не в природе, а в технологиях, ест их спит на них, в них мыслит.
Автор: Ева Вит