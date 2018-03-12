Новый модуль Motorola для смартфонов Moto Z будет представлять собой шлем виртуальной реальности
Новый модуль Motorola для устройств линейки Moto Z станет представлять собой шлем для использования технологии виртуальной реальности. Компания-производитель пока не представила периферийное расширение официально, однако в скором времени намеревается исправить ситуацию.
Для пользователей разница между привычными VR-шлемами и модулем для Moto Z окажется минимальной. Подключение будет производиться достаточно просто.
На сегодня отсутствует информация касательно поддержки Daydream. Соответственно, никакие технические параметры аппаратуры и её стоимость не раскрываются. Преимуществом подобного решения перед прочими является способность поддерживать все существующие смартфоны из линейки Moto Z, а также не менее одного нового поколения девайсов.
Для пользователей разница между привычными VR-шлемами и модулем для Moto Z окажется минимальной. Подключение будет производиться достаточно просто.
На сегодня отсутствует информация касательно поддержки Daydream. Соответственно, никакие технические параметры аппаратуры и её стоимость не раскрываются. Преимуществом подобного решения перед прочими является способность поддерживать все существующие смартфоны из линейки Moto Z, а также не менее одного нового поколения девайсов.
Автор: Валерий Антонов