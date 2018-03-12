Камеры Galaxy S9 Plus, Galaxy Note8, iPhone X и Pixel 2 XL протестировали в ночных условиях
Эксперты сайта протестировали в ночных условиях камеры Galaxy S9 Plus, Galaxy Note8, iPhone X и Pixel 2 XL. Эксперты отмечают, что все четыре смартфона используют разные алгоритмы.
Среди полученных снимков больше всех выделяется сделанный на камеру iPhone X – в нем практически все цвета ушли в красный. В то же время, на другой серии фотографий именно фото с iPhone X получилось наиболее ярким, но на нем видны засветы по бокам. С детализацией лучше всего справился Pixel 2 XL. Отображение неоновых вывесок лучше всего также у Pixel 2 XL благодаря режиму HDR+.
При испытании фронтальной камеры результаты оказались не такими однозначными, поскольку все гаджеты имеют свои недостатки. Так, у iPhone X хуже всего угол обзора, у Pixel 2 XL – темный фон, но лучшая прорисовка, а у Galaxy Note8 – слишком светлый кадр. Оптимальнее всего работает фронтальная камера Galaxy S9.
Среди полученных снимков больше всех выделяется сделанный на камеру iPhone X – в нем практически все цвета ушли в красный. В то же время, на другой серии фотографий именно фото с iPhone X получилось наиболее ярким, но на нем видны засветы по бокам. С детализацией лучше всего справился Pixel 2 XL. Отображение неоновых вывесок лучше всего также у Pixel 2 XL благодаря режиму HDR+.
При испытании фронтальной камеры результаты оказались не такими однозначными, поскольку все гаджеты имеют свои недостатки. Так, у iPhone X хуже всего угол обзора, у Pixel 2 XL – темный фон, но лучшая прорисовка, а у Galaxy Note8 – слишком светлый кадр. Оптимальнее всего работает фронтальная камера Galaxy S9.
Автор: Сергей Сидорин