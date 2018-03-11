Ученые: Выкуренная сигарета укорачивает пенис на 1 см
Группа британских специалистов из университета Нортумбрии в ходе исследований обнаружила взаимосвязь между курением, памятью и размером мужского достоинства. Как утверждают ученые, даже одна выкуренная сигарета провоцирует укорачивание пениса на 1 см.
Изучая влияние на организм мужчин в возрасте 18-25 лет курения, исследователи провели эксперимент, пригласив для участия молодых людей с вредной привычкой и без нее. Всем добровольцам необходимо было пройтись по университетскому городку, после чего рассказать об увиденном. Как оказалось, некурящие мужчины более подробно описывали прогулку, а любители «побаловаться» сигаретой показали достаточно низкую способность запоминать информацию.
Неожиданным негативным аспектом курения стала обнаруженная специалистами зависимость размера пениса от вредной привычки. По словам ученых, у курильщиков со временем происходит деформация полового органа из-за сжимания кровеносных сосудов - он уменьшается примерно на 1 см.
Изучая влияние на организм мужчин в возрасте 18-25 лет курения, исследователи провели эксперимент, пригласив для участия молодых людей с вредной привычкой и без нее. Всем добровольцам необходимо было пройтись по университетскому городку, после чего рассказать об увиденном. Как оказалось, некурящие мужчины более подробно описывали прогулку, а любители «побаловаться» сигаретой показали достаточно низкую способность запоминать информацию.
Неожиданным негативным аспектом курения стала обнаруженная специалистами зависимость размера пениса от вредной привычки. По словам ученых, у курильщиков со временем происходит деформация полового органа из-за сжимания кровеносных сосудов - он уменьшается примерно на 1 см.
Автор: Ева Вит