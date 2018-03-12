В стране шокированы нищенской зарплатой воронежских врачей
После того, как на ресурсе Pikabu опубликовали пост о нищенской зарплате воронежских врачей, пользователи страны оказались этим шокированы. На сайте показали скриншот сайта поиска работы с предложенными окладами.
Так, уборщица в областной больнице получает больше физиотерапевта в роддоме. У последнего оклад составляет 5,4 тысячи рублей, а у уборщицы – 8,5 тысяч. Рентгенлаборант может претендовать на 7,8 тысяч рублей.
В комментариях пользователей из разных городов России заявили, что испытали шок. Они не могут поверить, что люди могут получать столь мало денег за свой труд. «Скоро все врачу уйдут работать уборщиками», - отметил один из пользователей.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о повышении уровня минимальной заработной платы до 11163 рублей.
Так, уборщица в областной больнице получает больше физиотерапевта в роддоме. У последнего оклад составляет 5,4 тысячи рублей, а у уборщицы – 8,5 тысяч. Рентгенлаборант может претендовать на 7,8 тысяч рублей.
В комментариях пользователей из разных городов России заявили, что испытали шок. Они не могут поверить, что люди могут получать столь мало денег за свой труд. «Скоро все врачу уйдут работать уборщиками», - отметил один из пользователей.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о повышении уровня минимальной заработной платы до 11163 рублей.
Автор: Сергей Сидорин