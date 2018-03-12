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exclusive / Общество

В стране шокированы нищенской зарплатой воронежских врачей
После того, как на ресурсе Pikabu опубликовали пост о нищенской зарплате воронежских врачей, пользователи страны оказались этим шокированы. На сайте показали скриншот сайта поиска работы с предложенными окладами.

В стране шокированы нищенской зарплатой воронежских врачей


Так, уборщица в областной больнице получает больше физиотерапевта в роддоме. У последнего оклад составляет 5,4 тысячи рублей, а у уборщицы – 8,5 тысяч. Рентгенлаборант может претендовать на 7,8 тысяч рублей.

В комментариях пользователей из разных городов России заявили, что испытали шок. Они не могут поверить, что люди могут получать столь мало денег за свой труд. «Скоро все врачу уйдут работать уборщиками», - отметил один из пользователей.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о повышении уровня минимальной заработной платы до 11163 рублей.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 07:30
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