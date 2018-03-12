Focos добавит одну из «фишек» iPhone X на iPhone 7 Plus
Приложение Focos перенесет одну из уникальных опций iPhone X в модель 7 Plus. Речь идет о режиме портретного освещения. Накануне Apple анонсировала данную функцию опцию как эксклюзив для этих моделей.
В теоретическом формате, двойной фотомодуль модели прошлого года также обладает способностью делать фотоснимки с заменой фона на черный, однако данная опция в нее добавлена не была. Решить проблем решили создатели Focos.
Ранее для 7 Plus с джейл-брейком был доступен твик камеры, переносящий портретный режим из прежних моделей. Теперь задача решается без необходимости взломов. Так, владельцу достаточно на своем устройстве сделать установку последней версии приложения и затем произвести выбор опции «Эффект», потом «+», а далее - «Портрет на чёрном фоне».
Отмечается, что новая функция доступна исключительно при наличии в устройстве двойной камеры, в то же время остальные опции функционируют на любом смартфоне Apple, управляемом iOS 11. Загрузку спецпрограммы обеспечивает App Store.
В теоретическом формате, двойной фотомодуль модели прошлого года также обладает способностью делать фотоснимки с заменой фона на черный, однако данная опция в нее добавлена не была. Решить проблем решили создатели Focos.
Ранее для 7 Plus с джейл-брейком был доступен твик камеры, переносящий портретный режим из прежних моделей. Теперь задача решается без необходимости взломов. Так, владельцу достаточно на своем устройстве сделать установку последней версии приложения и затем произвести выбор опции «Эффект», потом «+», а далее - «Портрет на чёрном фоне».
Отмечается, что новая функция доступна исключительно при наличии в устройстве двойной камеры, в то же время остальные опции функционируют на любом смартфоне Apple, управляемом iOS 11. Загрузку спецпрограммы обеспечивает App Store.
Автор: Сёмина Виктория