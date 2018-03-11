Двигателестроение РФ пополнилось уникальными «М70ФРУ-Р» и «М90ФР»
СМИ сообщают о полной готовности «ОДК-Сатурн» к старту серийного выпуска силовых агрегатов морского использования. Речь идет о корабельных ГТД: «М70ФРУ-Р», «Агрегат ДКВП», «М90ФР». Конструкторские работы были реализованы в 2017 году.
Газотурбинные двигатели отличаются рядом важных преимуществ в сравнении с украинскими аналогами. Это касается увеличения надежности. Отдельно нужно отметить возросший межремонтный ресурс и существенно меньший показатель удельного расхода топлива. Вдобавок, русские двигатели представляют собой универсальными агрегаты, поэтому могут быть использованы на кораблях различных типов, сообщает inforeactor.ru. Согласно данным экспертов, существующей линейки двигателей достаточно для покрытия нужд ГТА в проектах современной морской техники.
Ранее на «ОДК-Сатурн» создали уникальный сборочно-испытательный комплекс, включающий испытательные стенды на 15-40 МВт. Его рассматривают как объект, имеющий высокое значение для импортозамещения. Мощности предприятия расширены за счет использования новейших технологических агрегатов в рамках реализации «морской» программы. Это дало возможность добавить в процесс сборки ряд новых техпроцессов.
Газотурбинные двигатели отличаются рядом важных преимуществ в сравнении с украинскими аналогами. Это касается увеличения надежности. Отдельно нужно отметить возросший межремонтный ресурс и существенно меньший показатель удельного расхода топлива. Вдобавок, русские двигатели представляют собой универсальными агрегаты, поэтому могут быть использованы на кораблях различных типов, сообщает inforeactor.ru. Согласно данным экспертов, существующей линейки двигателей достаточно для покрытия нужд ГТА в проектах современной морской техники.
Ранее на «ОДК-Сатурн» создали уникальный сборочно-испытательный комплекс, включающий испытательные стенды на 15-40 МВт. Его рассматривают как объект, имеющий высокое значение для импортозамещения. Мощности предприятия расширены за счет использования новейших технологических агрегатов в рамках реализации «морской» программы. Это дало возможность добавить в процесс сборки ряд новых техпроцессов.
Автор: Валерий Антонов