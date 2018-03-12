Певец Дмитрий Хворостовский посмертно награжден премией BraVo
Дмитрия Хворостовского посмертно наградили премией BraVo за последнюю партию баритона из оперы Джузеппе Верди «Риголетто». Престижную награду вручили родителям легендарного певца.
Фернандо Кастелар, член академии Latin Grammy, со сцены произнес торжественную речь, посвященную Хворостовскому. Он отметил, что российский оперный певец, завораживавший публику своим непревзойденным талантом, «заслуживает всех музыкальных наград». Известный баритон был любимым исполнителем многих ценителей искусства, любящим сыном и мужем, он навсегда останется в сердцах людей.
Вручением Хворостовскому посмертно Международной профессиональной музыкальной премии BraVo мировое сообщество выразило уважение его таланту и почтило его память. Статуэтку «Классический альбом года» передали родителям знаменитости - отцу Александру Степановичу и матери Людмиле Петровне.
Ранее Дмитрия Хворостовского посмертно номинировали на «Грэмми».
Фернандо Кастелар, член академии Latin Grammy, со сцены произнес торжественную речь, посвященную Хворостовскому. Он отметил, что российский оперный певец, завораживавший публику своим непревзойденным талантом, «заслуживает всех музыкальных наград». Известный баритон был любимым исполнителем многих ценителей искусства, любящим сыном и мужем, он навсегда останется в сердцах людей.
Вручением Хворостовскому посмертно Международной профессиональной музыкальной премии BraVo мировое сообщество выразило уважение его таланту и почтило его память. Статуэтку «Классический альбом года» передали родителям знаменитости - отцу Александру Степановичу и матери Людмиле Петровне.
Ранее Дмитрия Хворостовского посмертно номинировали на «Грэмми».
Автор: Ева Вит