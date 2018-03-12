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Xiaomi Redmi Note 5 Pro "перенял" важнейшую функцию iPhone X
Xiaomi Redmi Note 5 Pro после обновления оболочки MIUI 9.5 до версии Global Beta заполучила передовую функцию iPhone X - управление жестами. Пока пользователи гаджета могут использовать только несколько несколько "указаний", но со временем функционал будет увеличиваться.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro "перенял" важнейшую функцию iPhone X


Среди особенностей iPhone X - отсутствие кнопки "Домой". Apple решилась на такой шаг ради того, чтобы увеличить полезное пространство флагмана. Для навигации пользователям предложили жесты, которые, к слову, экспертам понравились.

Теперь и в Xiaomi Redmi Note 5 Pro будет аналогичная функция. Обновленную оболочку MIUI 9.5 презентовали 11 марта, а официальная конечная сборка будет доступна через месяц. В России гаджет поступит в продажу еще позже, а значит пользователи получат функцию управления жестами уже "с коробки".

Автор: Екатерина Кузнецова
Сегодня, 06:30
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