Apple готовит серию устройств с Face ID
Согласно инсайдерам компании Finisar, которая выступает поставщиком датчиков VCSEL, Apple готовит серию устройств с Face ID. Ожидаются новые гаджеты во второй половине 2018 года.
Финансовый отчет показывает, что Finisar будет наращивать производство VCSEL. Аналитики, сопоставив другие инсайдерские данные, пришли к выводу, что заказчиком датчиков может быть Apple. Ожидается, что американцы представят 3 новых гаджета, и, судя по всему, все они могут получить Face ID.
Эксперты ожидают планшет Apple с функцией распознавания лица. Скорее всего, его презентуют в рамках мероприятия WWDC 2018 в начале июня.
Финансовый отчет показывает, что Finisar будет наращивать производство VCSEL. Аналитики, сопоставив другие инсайдерские данные, пришли к выводу, что заказчиком датчиков может быть Apple. Ожидается, что американцы представят 3 новых гаджета, и, судя по всему, все они могут получить Face ID.
Эксперты ожидают планшет Apple с функцией распознавания лица. Скорее всего, его презентуют в рамках мероприятия WWDC 2018 в начале июня.
Автор: Екатерина Кузнецова