Hyundai отзывает 155 тысяч моделей Sonata 2011 года выпуска
В Hyundai заявили об отзыве 155 тысяч моделей Sonata 2011 года выпуска. Причиной стали проблемы с подушкой безопасности.
Специалисты компании обнаружили, что ошибка в блоке безопасности может привести к короткому замыканию. В результате возможно отключение преднатяжителей ремней безопасности, передних и боковых подушек. Всего с подобной проблемой могут столкнуться владельцы 154753 транспортных средств. Все они будут уведомлены о необходимости посетить салоны.
Уточняется, что отзыв коснется только моделей Hyundai Sonata 2011 в США. При этом, отмечают эксперты, седан пользуется в Америке большим спросом.
Специалисты компании обнаружили, что ошибка в блоке безопасности может привести к короткому замыканию. В результате возможно отключение преднатяжителей ремней безопасности, передних и боковых подушек. Всего с подобной проблемой могут столкнуться владельцы 154753 транспортных средств. Все они будут уведомлены о необходимости посетить салоны.
Уточняется, что отзыв коснется только моделей Hyundai Sonata 2011 в США. При этом, отмечают эксперты, седан пользуется в Америке большим спросом.
Автор: Екатерина Кузнецова