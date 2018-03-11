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Илон Маск рассказал, каким будет общество на Марсе
Илон Маск рассказал, каким будет общество на Марсе. По его словам, Красная планета не станет местом "для побега богатых людей", а будет пристанищем для "демократического предпринимательского общества".

Илон Маск рассказал, каким будет общество на Марсе


Вначале на Марсе будет "самая элементарная инфраструктура". Просто база для создания пропеллента, электростанции, куполов, в которых выращиваются урожаи. После наступит "взрыв возможностей для предпринимательства, потому что планете понадобится все, от железных литейных цехов до ингредиентов для пиццы" Маск считает, что на Марсе будет демократия.

Первый корабль для осуществления миссии на данный момент находится в производстве и, предположительно, уже в следующем году сможет совершить свой первый рейс. Правда, не к Марсу, а на более короткую дистанцию. А вот искусственный интеллект основателю Tesla и SpaceX не нравится.

"Запомните мои слова: ИИ намного опаснее, чем ядерное оружие ... Я очень близок к передовому искусству ИИ, и это пугает Я не сторонник регулирования и надзора. Но это серьезная опасность для общества, поэтому необходим контролирующий орган", - рассказал Илон Маск.

Автор: Екатерина Кузнецова
Вчера, 23:15
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