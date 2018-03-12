Эксперты раскрыли секрет гениальности Леонардо да Винчи

По словам исследование, да Винчи с детства любит учиться, и большая часть его таланта связаны в большей мере с опытом. Исааксон, изучив сведения об гение, выделил 4 привычки, которые помогли знаменитому итальянцу достичь высот во всем, чем он занимался.Во-первых, да Винчи не разделял живописцев, ученых и изобретателей. Он наблюдал за талантливыми людьми, подмечал и контекстуализировал всё, что считает нужным. В связи с этим исследователи сходятся во мнении, что немаловажную роль сыграло междисциплинарное обучение и мышление. Создание границ помогает систематизировать знания, но лишает людей любопытства и "широкого взгляда на мир".Следующий секрет - вопросы об очевидном. Ученые нашли более 7000 страниц дневников Леонардо да Винчи, и обратили внимание, что он часто интересовался всем, даже уже известным. К примеру, почему гром длится дольше, чем молния, как образуются круги на воде, как летают птицы. Изучив "мирские" вопросы, человек может с легкостью находить ответы на все остальные, более "сложные".Также эксперты советуют экспериментировать так, как будто это работа. Перфекционизм ограничивает людей страхом сделать что-то неправильно и во вред, что стопорит создание чего-то нового. Таким образом человек лишается возможностью в полной мере изучить мир. Поэтому свои картины живописец писал очень долго, постоянно пробуя что-то новое.Последнее, но одно из самых важных - любопытство. Без интереса ко всему вокруг и познанию истины гения быть не может.